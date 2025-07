Agora sim, é oficial. Luis Díaz é reforço do Bayern Munique.

Através das redes sociais, os bávaros confirmaram a chegada do internacional colombiano, que coloca um ponto final na ligação de quatro temporadas com o Liverpool e assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas (até junho de 2029).

Formado no Barranquilla, Luis Díaz representou o FC Porto durante duas épocas e meia, entre 2019/20 e 2021/22. Ao todo, pelo Liverpool, fez um total de 41 golos e 16 assistências em 148 jogos, tendo conquistado cinco troféus: uma Liga Inglesa, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça de Inglaterra.

«Significa muito para mim fazer parte do Bayern Munique. É um dos maiores clubes do mundo. Quero ajudar a minha nova equipa com a minha maneira de jogar e a minha personalidade», afirmou.

Assista ao vídeo de apresentação de Luis Díaz: