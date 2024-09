O Bayern Munique goleou, este sábado, o Holstein Kiel, por 6-1, com especial destaque para a primeira titularidade de João Palhinha.

Com o português Raphaël Guerreiro também de início, a equipa de Munique chegou ao golo aos 14 segundos, autoria do jovem Jamal Musiala, assistido por Kane.

O avançado inglês voltou a aparecer e aos sete minutos fez o 2-0. Aos 13, Remberg colocou a bola na própria baliza e Kane fez o quarto à entrada para o intervalo.

Na segunda parte, Olise também escreveu o nome na lista de marcadores.

A equipa da casa ainda reduziu, aos 82 minutos, a partir dos pés de Gigovic. Os adeptos foram à loucura e pirotecnia envolveu o relvado, mas essa festa não foi suficiente para parar a força de Harry Kane. O minuto era o 90+1 quando, através de grande penalidade, o marcador britânico concluiu o hattrick.

Com este resultado, o Bayern é líder isolado, com nove pontos. O Kiel é último classificado, com zero pontos