Tremenda demonstração de força do Bayern Munique antes do duelo com o Benfica, no Estádio da Luz, para o Grupo E da Champions League. Perante um Bayer Leverkusen com quem dividia a segunda posição na tabela classificativa antes deste jogo, a equipa de Julian Nagelsmann aplicou uma «chapa cinco», sem margem para dúvidas, resolvendo o jogo na primeira parte (1-5).



O Bayern Munique chegou ao intervalo a ganhar por 5-0, em Leverkusen, e limitou-se a gerir na etapa complementar.



Robert Lewandowski marcou os dois primeiros golos da equipa bávara (4m e 30m), um deles de calcanhar, Muller ampliou a vantagem ao minuto 34 e Gnabry confirmou o cenário de goleada com um bis antes do intervalo (35m e 37m).



O Bayer Leverkusen não conseguiu mais que o tento de honra, apontado por Patrik Schick (55m).



Com este resultado, o Bayern Munique reassume a liderança na Bundesliga, que estava a ser ocupada provisoriamente pelo Borussia Dortmund.



O Benfica-Bayern Munique realiza-se na quarta-feira, no Estádio da Luz.