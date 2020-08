Após a derrota na final da Liga dos Campeões, Neymar deixou uma mensagem nas redes sociais em que deu os parabéns ao vencedor. Só que, em vez de escrever Bayern, o jogador brasileiro do PSG escreveu Bayer.

A falta do «N» faz referência a um clube completamente diferente, clube esse que respondeu a Neymar.

«Obrigado, Neymar. Não sei bem por que me felicitas se estou de férias a jogar FIFA, mas obrigado», pode ler-se na conta espanhola do Bayer Leverkusen no Twitter, numa mensagem escrita parte em espanhol e parte em português.