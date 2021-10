Everton Cebolinha ficou ligado pela negativa à goleada sofrida pelo Benfica na receção ao Bayern Munique (0-4). O internacional brasileiro fez um autogolo infeliz ao minuto 80, desviando a bola de cabeça para o fundo da própria baliza.



A conta brasileira do Bayern no Twitter decidiu brincar com o autogolo de Everton e recorreu à dislaxia de Cebolinha, personagem da Turma da Mônica que troca o R pelos L.



«Cebolinha, gol contla», pode ler-se no twitter do FC Bayern Brasil.

Refira-se que o apelido de Everton foi dado pelo lateral direito Pará, quando o extremo agora no Benfica foi promovido à equipa principal do Grémio de Porto Alegre.



«O Pará deu-me esse apelido em 2013, quando eu subia às vezes para treinar com a equipa profissional. Ele chamou-me de Cebolinha por causa da Turma da Mônica. Ao princípio, eu não gostei, por isso é que pegou», contou Everton, em 2019.