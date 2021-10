O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Bayern Munique, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos alemães por 4-0:

«Saímos com uma derrota que não espelhou a maior parte do tempo do jogo. O Benfica disputou o jogo contra esta grande equipa. No nosso melhor período, estivemos mais perto do golo do que o Bayern, nos lances do Yaremchuk e do Diogo. Depois sofremos o golo, mérito do jogador do Bayern. Quando sofres assim e com a entrada do Gnabry, fresquinho e com muita velocidade, o Grimaldo teve dificuldade. Pus o Everton para ajudar a fechar e sofremos três golos, com o jogo a começar todo naquele lado. Tem de se dar mérito ao Gnabry, que tira da frente, no um para um. Tenho de dar os parabéns à equipa do Benfica. Perder 4-0 não é nenhuma satisfação, mas por aquilo que é o jogo, o Benfica não merecia. O guarda-redes do Bayern tirou-nos dois golos. É um dos melhores do mundo e fez duas defesas à categoria dele. Tudo isto faz com que sejam uma equipa diferenciada da grande maioria das equipas do mundo.»

«Nem antes de jogar, nem com o jogo a decorrer pensava sofrer quatro golos. Nada previa até aos 79 sofrer três golos tão rápidos. Eu percebi que o Gnabry podia entrar por ali, mas a verdade é que não o conseguimos parar. Os golos a partir daí passaram a ser mais fáceis. Nada parecia que isto ia acontecer. Até aos 70 minutos, não se sentiu este poder como se sentiu nos últimos dez minutos.»