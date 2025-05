Para encerrar a Bundesliga em beleza, o Bayern Munique goleou na visita ao Hoffenheim (4-0). Na tarde deste sábado, na 34.ª e última jornada, os bávaros contaram com Raphaël Guerreiro de início, enquanto João Palhinha não saiu do banco.

Num encontro de sentido único, Michael Olise inaugurou o marcador, aos 33 minutos. Na etapa complementar, Kimmich ampliou, aos 53 minutos. Entre trocas, coube a Gnabry e Kane encerrarem a contenda, com golos aos 80 e 86 minutos.

Desta forma, o Bayern Munique termina a época no topo da Liga, com 82 pontos, enquanto Harry Kane foi o melhor entre os artilheiros, com 26 golos.

Por sua vez, o Hoffenheim terminou no 15.º lugar, com 32 pontos, três de vantagem para o Heidenheim (16.º), que vai disputar o play-off de manutenção.

Leverkusen encerra com desaire

No reduto do Mainz, o Bayer perdeu com golo tardio (3-2), encaixando a terceira ronda sem vencer. Este encontro ficou marcado pela lesão de Grimaldo, que saiu de cena aos 25 minutos.

Entre golos anulados, os anfitriões inauguraram o marcador aos 35m, pelo avançado Nebel. Na segunda parte, o Leverkusen operou a reviravolta, graças ao bis de Patrik Schick, aos 49 e 54 minutos.

Todavia, aos 62m, um penálti foi suficiente para o avançado Burkardt forçar nova igualdade. E, aos 90+3m, o defesa Bell consumou a reviravolta (3-2).

Assim, a turma de Xabi Alonso terminou como “vice”, com 68 pontos. Por sua vez, o Mainz encerrou a campanha no 6.º posto, com 54 pontos, garantindo o acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Tiago Tomás triunfa sobre Weigl

O Wolfsburgo encerrou a campanha com uma vitória por 1-0, no reduto do Borussia Mönchengladbach. Enquanto o médio Weigl foi titular nos anfitriões, Tiago Tomás não saiu do banco dos visitantes. O único golo foi apontado pelo avançado Nmecha, aos 51 minutos.

Assim, o Wolfsburgo termina no 11.º lugar, com 43 pontos, a dois do Mönchengladbach (10.º).

Dortmund e Frankfurt garantem Champions

As “Abelhas” controlaram na receção ao Kiel (3-0), graças aos golos de Guirassy (3m), Sabitzer (47m) e Nmecha (73m).

Enquanto o Dortmund termina no 4.º lugar, com 57 pontos, o Kiel já conhecia o destino – a despromoção – uma vez ocupa o 17.º e penúltimo lugar.

Quanto ao Frankfurt, até esteve em desvantagem na visita ao Friburgo, quando o médio Doan fez o 1-0, aos 27 minutos. Na reação, a reviravolta contou com Knauff (45+4m), Kristensen (61m) e Skhiri (63m).

Por isso, o Frankfurt encerra a Bundesliga no 3.º lugar, com 60 pontos, cinco de vantagem sobre o Friburgo (5.º), que vai disputar a Liga Europa.

Leipzig cai da Europa

Num final de época pleno de desilusões, o Leipzig encaixou a quinta jornada sem vencer, desta feita sendo derrotado em casa, ante o Estugarda (3-2). De parada e resposta, o intervalo chegou com vantagem caseira (2-1).

Ainda assim, Woltemade e Demirovic marcaram aos 57 e 78 minutos, edificando a reviravolta.

Por isso, o Leipzig foi sétimo classificado, com 51 pontos, a um ponto do Mainz (6.º). Por sua vez, o Estugarda estacionou no 9.º posto, com 50 pontos.

Outros resultados.

Augsburgo 1-2 U. Berlim

Heidenheim 1-4 Werder Bremen

St. Pauli 0-2 Bochum