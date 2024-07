João Palhinha foi apresentado, na tarde desta terça-feira, como reforço do Bayer Munique. Depois de ser oficializado a 11 de julho, o médio português, de 29 anos, falou pela primeira vez em conferência imprensa.

«As primeiras impressões foram, de facto, ótimas. Já conheci alguns companheiros e estou ansioso para entrar em campo», referiu.

Na véspera do voo para a Coreia do Sul, país no qual os bávaros realizarão o estágio de verão, João Palhinha garante estar apto para assumir a titularidade.

«Só preciso de fazer as malas. Fizemos testes de desempenho nos dois primeiros dias, amanhã vamos para o centro de treinos pela primeira vez e depois viajamos para Seul», explicou.

Ao lado do internacional português esteve o diretor desportivo do Bayern Munique, Max Eberl, que se desdobrou em elogios a este reforço.

«O João disputou muitas partidas ao mais alto nível. Tem uma grande força mental e é muito bom. Estamos felizes por ele nos escolher, apesar do último ano complicado. [Este desfecho] Também espelha o seu caráter excecional», disse o alemão, de 50 anos.

Ora, João Palhinha também foi «convidado» a revelar em que momento se iniciaram as conversações com o Bayern Munique. Então, o médio rebobinou ao último verão.

«Tudo começou quando me tentaram contratar. Deixaram uma impressão muito positiva, pela forma como cuidaram de mim. Gostaria de agradecer a Thomas Tuchel, que lutou por mim. Já conversei com o novo treinador, Vincent Kompany. Também gostaria de agradecer a ele e a Max Eberl», anotou.

Há um ano, João Palhinha esteve próximo de reforçar os bávaros – e até se passeou no centro de estágios e foi fotografado – mas o negócio com o Fulham «morreu» nos derradeiros minutos do mercado de transferências.

Na reta final da conferência de imprensa, o médio revelou que recorreu a dois compatriotas para validar a decisão de seguir para Munique: «Conversei com João Cancelo e Renato Sanches, que jogaram aqui. Ambos me disseram que Munique foi a cidade onde mais gostaram de viver».

Fora de Portugal desde 2022 – depois de jogar por Sporting, Sp. Braga e Moreirense – o médio acumulou 79 jogos e oito golos pelo Fulham, cimentando posição no «onze» do Fulham, de Marco Silva.

O vínculo entre Palhinha e o Bayern Munique é válido até junho de 2028.