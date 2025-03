Contratado no verão ao Estugarda por mais de 23 milhões de euros, Hiroki Ito revela-se uma dor de cabeça para o Bayern Munique. Ainda que promissor, o defesa japonês, de 25 anos, é nome recorrente no boletim clínico dos bávaros.

Depois de partir o metatarso do pé direito em julho, viu a estreia adiada para fevereiro. Todavia, ao cabo de dez jogos – oito pelo Bayern Munque e dois pelo Japão – Hiroki Ito volta a enfrentar uma longa paragem.

Entrado aos 58 minutos no triunfo do Bayern Munique sobre o St. Pauli (3-2), o defesa nipónico partiu, de novo, o metatarso do pé direito.

Caso volte a recuperar em sete meses, Hiroki Ito será opção em meados de novembro.

«Sofreu uma recorrência da fratura no metatarso direito, confirmou um exame feito pela equipa médica. Vai estar indisponível por um longo período. Após as lesões de Alphonso Davies e Upamecano, perdemos um terceiro defesa num curto espaço de tempo», lê-se, em comunicado.

O Bayern Munique lidera a Bundesliga e disputa os “quartos” da Liga dos Campeões, eliminatória na qual mede forças com o Inter Milão.