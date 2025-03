O Bayern Munique retomou a via dos triunfos na tarde deste sábado, na 27.ª ronda da Bundesliga. Na receção ao “aflito” St. Pauli, os bávaros desfizeram o empate na segunda parte e triunfaram por 3-2.

Entre os anfitriões, Raphaël Guerreiro foi titular, enquanto João Palhinha foi aposta ao intervalo.

O marcador foi inaugurado pelo inevitável Harry Kane, aos 17 minutos. O avançado inglês é o melhor marcador da Liga, com 22 golos.

Na resposta, aos 27 minutos, o avançado Elias Saad impôs o empate.

Na etapa complementar, já com Palhinha em campo – e com amarelo, visto aos 51m – o Bayern retomou a vantagem à passagem do minuto 53, quando Leroy Sané animou as bancadas.

Entre trocas, o avançado alemão bisou aos 71 minutos. Ainda que Ritzka tenha assinado o 3-2 aos 90+3m, os anfitriões conservaram a vantagem.

O triunfo permite ao Bayern Munique retomar a vantagem de seis pontos sobre o vice-líder da Bundesliga, o Bayer Leverkusen. Ou seja, os comandados de Kompany totalizam 65 pontos.

Segue-se a visita ao Augsburgo (8.º), na noite de sexta-feira (19h30).

Por sua vez, o St. Pauli segue no 15.º lugar, a pisar a linha de água, com 25 pontos. Na próxima ronda, a 6 de abril (14h30), há receção ao Borussia Mönchengladbach (5.º).

Sortes diferentes para portugueses

Quanto a outros portugueses em ação, Tiago Tomás foi titular na derrota do Wolfsburgo perante o Heidenheim (0-1). O único golo surgiu aos 16 minutos, quando o avançado Pieringer converteu um penálti.

Os “Lobos” descem ao 9.º lugar, com 38 pontos, antes da visita ao U. Berlim (14.º). Por sua vez, o Heidenhem sobe ao 16.º posto – que obriga a play-off – com 22 pontos. Ao cabo de duas vitórias consecutivas, segue-se a visita ao Bayer Leverkusen (2.º).

Entretanto, em Kiel, o Werder Bremen de André Silva venceu fora de portas, por 0-3. Ainda assim, o avançado português não saiu do banco.

Face ao desnorte dos anfitriões, o Bremen contou com o acerto de Ducksch, Félix Agu e Grull, golos aplicados aos 25, 59 e 90+4 minutos, respetivamente.

A equipa de André Silva ocupa o 11.º lugar, enquanto o Kiel segura a lanterna vermelha, no 18.º e último lugar.

Duelo europeu sorri ao Mönchengladbach

Na disputa pelos lugares Champions, a equipa de Weigl – médio ex-Benfica – triunfou na receção ao Leipzig, subindo ao 5.º lugar. O único golo surgiu aos 56 minutos, pelo médio Alassane Pléa.

Assim, o Mönchengladbach totaliza 43 pontos, a dois da zona Champions e um de vantagem sobre o Leipzig (6.º).

Outros resultados

Hoffenheim 1-1 Augsburgo