Robert Lewandowski lesionou-se no jogo da terça-feira passada diante do Chelsea, e estará de fora durante quatro semanas informou o Bayern.

O avançado polaco fraturou a tíbia, na zona mais próxima do joelho, e vai ter de recorrer à imobilização com gesso durante dez dias. Depois, o melhor marcador da Liga dos Campeões começará a reabilitação, totalizando um período de quatro semanas de fora dos relvados.

De recordar que o Bayern Munique bateu o Chelsea por 3-0, em Londres, num jogo em que Lewandowski marcou por uma vez e assistiu para os outros dois golos.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! 🍀 pic.twitter.com/rzRSdUHZKf