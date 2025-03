Guo Jiaxuan, jovem talento do Beijing Guoan e ex-jogador da formação do Bayern de Munique, faleceu na quarta-feira no Hospital Tiantan, em Pequim.

O defesa central de 18 anos estava hospitalizado desde o início de fevereiro. Sofreu um traumatismo craniano na sequência de uma pancada forte na cabeça, durante um particular em Espanha.

«Perdemos um jovem que amava o futebol. O clube continuará a prestar toda a assistência à família», escreveu o Beijing Guoan.

O Bayern de Munique também lamentou a morte deste jovem.

«O defesa fez parte da Seleção Mundial do Bayern em 2023, que dá a jogadores talentosos a oportunidade de se mostrarem ao futebol profissional», escreveram os bávaros em comunicado.

FC Bayern mourns the passing of former World Squad player Guo Jiaxuan.



Our thoughts are with his family and friends.



