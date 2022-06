O diretor-desportivo do Bayern Munique, Hasan Salihamidzic, negou esta sexta-feira que o clube alemão esteja interessado na contratação de Cristiano Ronaldo.

A notícia havia sido avançada pelo jornal As, que dava conta de que o emblema bávaro queria recrutar o internacional inglês ao Manchester United para colmatar a possível saída de Lewandowski para o Barcelona.

«Cristiano Ronaldo é um jogador de topo com uma carreira notável. No entanto, os rumores do nosso interesse não são verdadeiros», afirmou o dirigente, à Sky Sports alemã.