Eric Dier está muito próximo de ser reforço do Bayern Munique.

O defesa inglês do Tottenham já está inclusivamente em Munique para cumprir as últimas formalidades antes de assinar contrato.

«Porquê o Bayern? É um clube incrível. Incrível», disse o futebolista de 29 anos, à Sky Sport da Alemanha.

Formado no Sporting, Dier terminava contrato com o Tottenham no final da presente época. Terá agora a terceira experiência como profissional, depois dos spurs e do clube de Alvalade.