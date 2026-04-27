Bayern: Raphael Guerreiro contraiu lesão muscular e vai parar
Internacional português está em final de contrato e pode não voltar a jogar pelo clube bávaro
Raphaël Guerreiro, defesa do Bayern Munique, sofreu «uma pequena lesão muscular na coxa esquerda» no jogo de sábado com o Mainz, segundo anunciou esta segunda-feira o bicampeão alemão, sem revelar o período estimado de inatividade.
«A lesão foi confirmada por exames realizados pelo departamento médico do FC Bayern. Em consequência dessa lesão, o jogador, de 32 anos, ficará afastado dos relvados por tempo indeterminado», informou o clube da Baviera, que já assegurou antecipadamente a revalidação do título germânico.
Raphaël Guerreiro, que vai deixar o clube no final da temporada, quando terminar o contrato, foi substituído aos 57 minutos da partida realizada em Mainz, da 31.ª jornada da Liga alemã, na qual o Bayern Munique chegou ao intervalo a perder por 3-0, mas concretizou a reviravolta no marcador durante a segunda parte, impondo-se por 4-3.
Esta terça-feira, a formação bávara vai visitar o Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.
ℹ️ Raphaël Guerreiro fällt vorerst aus— FC Bayern München (@FCBayern) April 26, 2026
Der 32-Jährige hat sich im Bundesligaspiel beim FSV Mainz am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.
