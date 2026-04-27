Raphaël Guerreiro, defesa do Bayern Munique, sofreu «uma pequena lesão muscular na coxa esquerda» no jogo de sábado com o Mainz, segundo anunciou esta segunda-feira o bicampeão alemão, sem revelar o período estimado de inatividade.

«A lesão foi confirmada por exames realizados pelo departamento médico do FC Bayern. Em consequência dessa lesão, o jogador, de 32 anos, ficará afastado dos relvados por tempo indeterminado», informou o clube da Baviera, que já assegurou antecipadamente a revalidação do título germânico.

Raphaël Guerreiro, que vai deixar o clube no final da temporada, quando terminar o contrato, foi substituído aos 57 minutos da partida realizada em Mainz, da 31.ª jornada da Liga alemã, na qual o Bayern Munique chegou ao intervalo a perder por 3-0, mas concretizou a reviravolta no marcador durante a segunda parte, impondo-se por 4-3.

Esta terça-feira, a formação bávara vai visitar o Paris Saint-Germain, campeão europeu em título, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

