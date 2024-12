Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique, foi punido com dois jogos de suspensão a cumprir na Taça da Alemanha, depois de ter visto o primeiro cartão vermelho da sua carreira.

No seu 866.º jogo oficial, Manuel Neuer, de 38 anos, viu pela primeira vez o cartão vermelho na sequência de uma falta cometida sobre o neerlandês Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, na Allianz Arena, nos oitavos de final da Taça da Alemanha.

Neuer foi expulso aos 17 minutos e, a jogar com menos um jogador mais de 70, o Bayern Munique acabou por perder por 1-0, com um golo do nigeriano Nathan Tela, aos 69, e acabou eliminado da Taça.

O comité de disciplina da Federação Alemã de Futebol (DFB) decidiu agora suspender Neuer por dois jogos na Taça, que só se realizarão na próxima temporada, enquanto o atual contrato do guarda-redes com o Bayern expira em 30 de junho de 2025.