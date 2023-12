São já 16 épocas na equipa principal do Bayern Munique – além de várias na formação –, e a ligação está para durar: Thomas Muller renovou com os bávaros.

O internacional alemão de 34 anos tinha contrato até ao final da presente temporada, mas prolongou agora o vínculo por mais um ano, até junho de 2025.

«Estou feliz que minha jornada no Bayern continue. Quero desempenhar o meu papel para que continuemos a ter sucesso, tanto como equipa como como todo o clube. É importante para mim ser uma base e ajudar a orientar a equipa na direção certa. Quero entusiasmar os nossos adeptos com golos, assistências, o meu amor pelo jogo e a minha paixão pelo futebol – e espero que com muitos mais títulos», disse o avançado, aos meios do clube.

Esta época, Muller dois golos e quatro assistências em 18 jogos pelo Bayern.