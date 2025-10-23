Boas notícias para o Bayern Munique! Jamal Musiala está de volta aos treinos no relvado. 

Três meses e meio depois, o jovem alemão voltou a pisar um relvado depois de uma fratura na fíbula em decorrência de uma luxação no tornozelo, sofrida nos quartos de final do Mundial de Clubes, frente ao Paris Saint-Germain (2-0).

«Estou feliz por estar de volta ao campo. É ótimo regressar ao relvado, calçar as chuteiras… passo a passo. A sensação foi boa e estou feliz só por estar no relvado», partilhou o jogador num vídeo publicado pelo clube.

Na temporada passada, Musiala tornou-se um pilar dos bávaros e apontou 21 golos e seis assistências em 44 partidas.

RELACIONADOS
Champions: jovem de 17 anos faz história com golaço na goleada do Bayern
OFICIAL: Kompany renova pelo Bayern Munique
Bayern Munique revela lesão sofrida por Jamal Musiala