Há 1h e 44min
Bayern Munique: Musiala regressa aos treinos no relvado
Internacional alemão ainda recupera de uma lesão sofrida no Mundial de Clubes
Boas notícias para o Bayern Munique! Jamal Musiala está de volta aos treinos no relvado.
Três meses e meio depois, o jovem alemão voltou a pisar um relvado depois de uma fratura na fíbula em decorrência de uma luxação no tornozelo, sofrida nos quartos de final do Mundial de Clubes, frente ao Paris Saint-Germain (2-0).
«Estou feliz por estar de volta ao campo. É ótimo regressar ao relvado, calçar as chuteiras… passo a passo. A sensação foi boa e estou feliz só por estar no relvado», partilhou o jogador num vídeo publicado pelo clube.
Na temporada passada, Musiala tornou-se um pilar dos bávaros e apontou 21 golos e seis assistências em 44 partidas.
