Esta sexta-feira, o Bayern Munique venceu o Ulm, por 4-0, nos 32 avos de final da Taça da Alemanha, com especial destaque para a estreia de João Palhinha em jogos oficiais.

O internacional português entrou aos 77 minutos para o lugar de Pavlovic, numa altura em que o marcador ainda mostrava 2-0. De recordar que o médio já tinha jogado em partidas particulares na pré-época.

A estreia de João Palhinha em jogos oficiais pelo Bayern.#DAZNPokal pic.twitter.com/yqHx7Sflzn — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 16, 2024

Thomas Müller (12m e 14m), Coman (79m) e Harry Kane (90+3) apontaram os golos da partida.

Com este resultado, a equipa de João Palhinha segue para a próxima fase, deixando para trás o conjunto que atua na segunda divisão alemã. O Bayern Munique estreia-se na Bundesliga no dia 25 de agosto, em casa do Wolfsburg.