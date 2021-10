Depois de Julian Nagelsmann não ter estado no banco do Bayern Munique no jogo com o Benfica por estar infetado com covid-19, apesar de ter sido vacinado, a imprensa alemã noticiou que há cinco atletas do clube que recusaram a vacina.

Depois da vitória deste sábado por 4-0 frente ao Hoffenheim, Joshua Kimmich admitiu que não está vacinado.

«Pessoalmente ainda tenho alguns receios devido à falta de estudos de longo prazo», disse Kimmich à Sky Sport, garantindo:

«Claro que estou ciente da minha responsabilidade. Sigo todas as medidas de higiene e todos os jogadores não vacinados do clube são testados a cada dois ou três dias», disse ainda o jogador.

«Não sou negacionista da covid-19 ou antivacinas», assegurou, acrescentando: «Também não digo categoricamente que nunca serei vacinado. É bem possível que venha a vacina no futuro.»

«Cada um deve decidir por si mesmo. Há pessoas com receios, independentemente dos motivos. E isso também deve ser respeitado, especialmente se seguirem as medidas de higiene», defendeu.

As declarações de Kimmich geraram debate e várias foram as figuras que falaram publicamente sobre o assunto. Uma delas, logo a seguir, foi o companheiro de equipa Thomas Muller, um defensor público da vacinação.

«Como amigo, a decisão dele é absolutamente aceitável. Toda a gende deveria decidir por si própria. Como companheiro de equipa, olho para o que seria melhor para todos à volta. Do ponto de vista científico e também na minha opinião, é melhor vacinar-se», afirmou.

«Espero que todos os jogadores que ainda não se vacinaram mudem de ideias. Todos queremos superar esta fase do coronavírus. E, até onde sei, a vacinação é a melhor forma de fazer isso», acrescentou Mueller, defendendo que haja respeito por quem decide o contrário.

Karl-Heinz Rummenigge, ex-director geral do Bayern, mostrou-se surpreendido pela decisão de Kimmich. «Fiquei surpreendido por ele não estar vacinado. Isso está a dar lugar a um debate. Em fevereiro deste ano disse que seria melhor vacinar os jogadores, como exemplo para os restantes. Fui muito criticado. Agora isso mudou um pouco», afirmou ao Bild.

«Kimmich é muito responsável. Quer esperar para conhecer os efeitos a longo prazo. Faz testes a cada dois dias. Como modelo a seguir, mas também de facto, seria melhor se ele fosse vacinado», acrescentou Rummenigge, apontando: «Acho que ele também disse que irá vacinar-se no futuro.»

O diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, disse no sábado que o clube recomendou que todos os jogadores fossem vacinados.