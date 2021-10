Julian Nagelsmann não esteve no banco do Bayern Munique frente ao Benfica por estar infetado com covid-19.

Antes da partida na Luz, os bávaros informaram que o jovem técnico ia falhar a partida devido a uma «infeção semelhante a gripe», mas já esta manhã confirmaram que o treinador está infetado com o novo coronavírus.

«Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, testou positivo à covid-19, apesar de estar completamente vacinado. Regressará a Munique separado da equipa num voo-ambulância e ficará em isolamento doméstico lá», lê-se, na nota publicada.

Recorde-se que o Bayern venceu o Benfica no Estádio da Luz, por 4-0, e lidera confortavelmente o grupo E da Liga dos Campeões.