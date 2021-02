O Bayern anunciou a contratação de Dayot Upamecano ao Leipzig e informou que o central assinou por cinco temporadas.

O diretor-desportivo do clube bávaro, Hasan Salihamidžić, já tinha assumido que o Bayern tinha chegado a acordo com o Leipzig e a mudança, no final da temporada, está agora confirmada.

O internacional francês, de 22 anos, fez formação em França e continuou-a na Áustria, ao serviço do Salzburgo. Mudou-se para o Leipzig em 2016/17 e a partir de 2021/22 irá jogr no gigante da Baviera.