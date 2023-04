Leroy Sané foi alvo de todas as atenções no empate (1-1) do Bayern frente ao Hoffenheim.

O internacional alemão apareceu pela primeira vez em público desde que foi agredido por Sadio Mané, após o jogo da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, a meio da semana.

Sané apareceu visivelmente maltratado do lábio [ver fotos], devido ao soco desferido por Mané. O avançado internacional senegalês foi castigado pelo clube bávaro e por esse motivo não esteve nas opções de Thomas Tuchel na 28.ª jornada da Bundesliga.