«Se fosses presidente de um clube e tivesses de escolher entre Messi, Mbappé, Ronaldo ou Haaland, todos com 20 anos, quem contratavas?»

Esta pergunta foi feita a Robert Lewandowski numa longa entrevista ao jornal El País. O polaco não se conseguiu decidir, mas deu alguns conselhos aos jogadores jovens.

«Contratava os quatro! Mas cuidado que ter 20 anos é difícil. Uma parte da vida de um jogador começa aos 20 anos. Mas há uma segunda parte. Ronaldo está ao mais alto nível aos 36 anos. Muita gente valoriza os jogadores pela sua juventude, mas neste futebol, neste mundo, com esta pressão e estas expectativas, como sabes como reagirá o teu corpo e a tua mente depois de três anos de alta competição?», questionou o avançado do Bayern Munique.

«É o maior desafio dos futebolistas. Quando começas e a corrente favorece-te porque tens talento, és bom e jovem, tudo corre bem, no entanto não sabes o que são as deceções. Estás pronto para lutar quando os problemas aparecerem ou quando estarás acomodado? Muitas vezes, o mais humano é perder a fome se já estás saciado. Quando pensamos no futebol temos tendência para simplificar as coisas. A fama, a repercussão social e o dinheiro fazem com que o futuro dos jovens seja muito difícil de prever. Muitos clubes estão a pagar por um futuro que desconhecemos. Onde se vê um jogador perfeito não há uma máquina, há um ser humano imprevisível. O mercado está louco», afirmou.

Bota de Ouro da temporada passada, Lewandowski enalteceu o facto de estar a jogar a este nível na era de Cristiano Ronaldo e Messi.

«Antes da temporada 2019/20, quando fiz 34 golos, pensei que para ganhar a Bota de Ouro na Bundesliga, onde só há 34 jornadas, tinha de ser mais eficaz, porque para estar entre os máximos goleadores da Europa deve marcar-se mais de 30 golos. Pensei que tinha de elevar a minha média de golos, até porque não podia jogar sempre. Ter feito 41 golos em 29 jogos significa muito para mim, para a história da Bundesliga e para o futebol. Estou aqui com mais de 40 golos na era de Ronaldo e Messi!», atirou.