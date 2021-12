Robert Lewandowski falou pela primeira vez da atribuição da Bola de Ouro de 2021 a Lionel Messi, ele que era apontado como um dos grandes favoritos a esse prémio.

Em entrevista ao canal polaco Sportowym, o avançado polaco assumiu que ficou triste com a situação e comentou as palavras de Messi, que pediu que a France Football atribuísse a Bola de Ouro 2020 a Lewandowski.

«Fiquei triste, não escondo. Não posso dizer que fiquei satisfeito, muito pelo contrário. Estar tão perto, competir com o Messi… claro que respeito a forma como ele joga e o que conquistou. O próprio facto de poder competir com ele diz muito do nível que consegui atingir. Mas a verdade é que fiquei triste e ainda bem que não tivemos jogo [Bayern] a meio da semana», disse.

«Gostava que as palavras de Messi fossem honestas, e não em vão. E não fico entusiasmado com essa possibilidade [receber a Bola de Ouro de 2020]», atirou.