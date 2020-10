Na véspera de receber o Atlético de Madrid, o Bayern Munique informou que Serge Gnabry está infetado com Covid-19.



Num curto comunicado, o campeão europeu revela que o internacional alemão testou positivo na última ronda de testes feita e que «está bem» a cumprir isolamento.



Lembre-se que os bávaros, onde alinha Tiago Dantas, iniciam a defesa do título conquistado em Lisboa no verão passado frente aos colchoneros.