O aprendiz de Neuer: Prescott espreita recorde na Champions aos 16 anos
Lesões na baliza do Bayern Munique deixam Leonard Prescott a sonhar. Tem quase 2 metros e trabalha com a equipa principal há um ano
A vaga de lesões na baliza do Bayern Munique abre caminho para a estreia histórica de um menino de 16 anos – e 176 dias. Nascido nos Estados Unidos em setembro de 2009 – mas com nacionalidade alemã – Leonard Prescott foi suplente contra Atalanta e Bayer Leverkusen, mas avança para a receção aos italianos, na segunda mão dos “oitavos” da Champions.
De recordar que Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig – jovem de 22 anos e titular na visita à Atalanta (6-1) – e Leon Klanac (19 anos) constam do boletim clínico. Ainda que o Vicent Kompany conte com Jannis Bärtl – titular da equipa B, de 19 anos – Leonard Prescott gera expectativa, pelos 16 anos, pela altura (1,96 metros) e porque integra os trabalhos da equipa principal há um ano.
Outrora mero apanha-bolas de Neuer, este adolescente pode quebrar dois recordes nesta quarta-feira: o guarda-redes mais jovem a disputar a Champions, superando Maarten Vandevoordt (17 anos e 287 dias), e o guardião mais jovem a representar a equipa principal do Bayern, quebrando a marca de Sven Scheuer (18 anos e 237 dias).
Importa lembrar que o médio Max Dowman (Arsenal) tornou-se no mais jovem a disputar a Liga dos Campeões, em novembro, aos 15 anos.
Mas a história não termina neste ponto. Acontece que o Bayern Munique está obrigado a solicitar uma autorização especial para Prescott – menor de idade – trabalhar depois das 20 horas. Na hora de Munique, a receção à Atalanta principia às 21 horas. Não é um caso inédito, uma vez que o Lamine Yamal também solicitou essa autorização para, aos 16 anos, representar Espanha no Euro 2024, na Alemanha.
Para lá do jogo com a Atalanta, a Lei germânica impede Leonard Prescott de treinar na quinta-feira, pois o descanso de 14 horas consecutivas é obrigatório.
Na liderança da Bundesliga, nas meias-finais da Taça e com o apuramento para os “quartos” da Champions praticamente garantido, o Bayern Munique tem, pelo menos, mais 10 jogos nesta época.