VÍDEO: Bayern Munique garante «oitavos» da Champions
Guerreiro titular em nova noite protagonizada por Harry Kane
Depois do Arsenal, o Bayern Munique selou a qualificação para os “oitavos” da Champions. Na sétima e penúltima jornada da fase liga, os bávaros venceram na receção aos belgas do St. Gilloise (2-0). Num encontro que contou com Raphaël Guerreiro de início nos germânicos, a vantagem foi edificada por Harry Kane, que faturou aos 52 e 55 minutos.
De penálti, o internacional inglês atingiu o sétimo golo na prova, o 34.º na época, ao fim de 29 jogos.
Já depois da expulsão do central Kim, aos 63m, Kane desperdiçou um penálti aos 81m.
Assim, o Bayern ocupa o segundo lugar, com 18 pontos, a três do líder Arsenal. Na quarta-feira, às 20 horas, os alemães visitam o PSV (22.º).
Por sua vez, o St. Gilloise ainda sonha com o play-off. Os belgas ocupam o 31.º posto, com seis pontos, a dois desse objetivo. Segue-se a receção à Atalanta (13.º), também na quarta-feira (20h).