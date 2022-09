O Bayern Munique venceu o Barcelona (2-0) na segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, mas nem tudo foram boas notícias para os bávaros: Lucas Hernández, autor do primeiro golo, terminou o encontro com uma lesão.

O clube alemão anunciou esta quarta-feira que o lateral francês sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e irá estar ausente durante «várias semanas».

Pavard saiu lesionado ainda na primeira parte, mas deverá regressar aos treinos no próximos dias, assim como Upamecano, que saiu tocado do jogo com os catalães.