Guerreiro marca, Bayern bate recorde e fica a uma vitória do bicampeonato
Campeões em título passearam na visita ao St. Pauli
No intervalo dos “quartos” da Champions – frente ao Real Madrid (2-1) – o Bayern Munique goleou na visita ao St. Pauli (5-0).
Neste sábado, na 29.ª jornada do campeonato, Raphaël Guerreiro foi titular e os comandados de Kompany inauguraram o marcador ao nono minuto, por Musiala.
Na segunda parte, Goretzka, Olise e Nicolas Jackson edificaram a goleada, marcando aos 53, 55 e 66 minutos, respetivamente. A fechar, aos 89 minutos, Guerreiro fez o quarto golo no campeonato.
Desta forma, o Bayern Munique quebrou o recorde de golos marcados numa só edição da Bundesliga, fixando a nova marca nos 105 golos. O recorde anterior, de 101 golos, remonta à época 1971/72 e era também detido pelos bávaros.
Quanto às contas rumo ao bicampeonato, o Bayern lidera com 76 pontos, 12 de vantagem sobre o Dortmund. Ou seja, o título pode ser renovado a 19 de abril, aquando da receção ao Estugarda (4.º). Antes, os bávaros recebem o Real Madrid, na quarta-feira (20h).
Por sua vez, o St. Pauli continua no 16.º lugar, com 25 pontos, a dois de zona segura. Segue-se a receção ao Colónia (15.º), na sexta-feira (19h30).
Torreicher 𝑺𝒊𝒆𝒈 in Hamburg! 🤯 pic.twitter.com/xzJwD4tFih— FC Bayern München (@FCBayern) April 11, 2026