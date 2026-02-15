Manuel Neuer é baixa para o Bayern Munique. O clube alemão confirmou que o guarda-redes de 39 anos sofreu uma lesão na perna esquerda, no jogo deste sábado frente ao Werder Bremen.

O alemão teve inclusive de ser substituído ao intervalo. O Bayern informou que o exame realizado pelo departamento médico do clube confirma o afastamento do capitão, embora que não seja conhecido o tempo estimado de paragem.

«Manuel Neuer sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante o jogo da Bundesliga em casa do Werder Bremen (3-0), ontem. A lesão foi confirmada por um exame detalhado realizado pelo departamento médico do Bayern», escreveu o clube em comunicado.