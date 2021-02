Jérôme Boateng vai falhar a final do Mundial de Clubes entre o Bayern de Munique e o Tigres, agendada para este domingo.

Segundo revelou o técnico dos bávaros, Hans-Dieter Flick, na conferência de imprensa de antevisão à partida, o defesa de 32 anos foi dispensado da final e vai regressar a Munique «por motivos pessoais».

O motivo não foi detalhado, mas a comunicação social avança esta terça-feira que a ex-noiva de Boateng, Kasia Lenhardt, foi encontrada morta no seu apartamento. As causas da morte não são conhecidas, mas a polícia não está a tratar do caso como suspeito.

Boateng e Kasia Lenhardt, uma modelo polaca de 25 anos, tinham-se separado há uma semana e desde então entraram numa muito feia troca de acusações, que metiam infidelidades, alcoolismo e chantagens.

Refira-se que Boateng havia anunciado recentemente o término da relação com Lenhardt, a qual durou cerca de 15 meses.

O Bayern de Munique disputa este domingo a final do Mundial de Clubes frente ao Tigres, a partir das 18h00.