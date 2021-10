O treinador do Bayern, Julian Nagelsmann anunciou nesta terça-feira, em conferência de imprensa que Leon Goretzka é baixa para o jogo com o Benfica, tal como Alphonso Davies.

O médio alemão encontra-se doente, com uma constipação, e, por isso, falha a deslocação à Luz, depois de no domingo ter saído ao intervalo no jogo com o Leverkusen.

Já Alphonso Davies saiu ao minuto 40 e, de acordo com Nagelsmann, deu sinais de fadiga e, por isso, «corre o risco de lesão».

«Decidimos deixá-lo em casa, para ele descansar dois ou três dias», disse o técnico sobre o canadiano.