Ainda estamos na pré-época, mas não deixa de ser uma surpresa: o Nápoles venceu esta tarde o Bayern de Munique por 3-0, num particular de preparação para a nova temporada.

Na Allianz Arena, em Munique, os golos só surgiram na parte final do encontro. Aos 69 e 71 minutos, registaram-se momentos quase idênticos: Ounas fez a assistência e Victor Oshimen bateu Ulreich, guarda-redes que está de regresso aos bávaros.

A cinco minutos do fim, Machach fez o 3-0 e deu tons ainda mais surpreendentes ao resultado, favorável ao Nápoles, que contaram com Mário Rui no lado esquerdo da defesa os 90 minutos.

Apesar do resultado, desengane-se quem pensa que o Bayern entrou com uma equipa secundária, pois Nagelsmann lançou no onze titular nomes como Lewandowski, Coman, Gnabry, Goretzka ou Leroy Sané.

O resumo do jogo: