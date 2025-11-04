As ofertas da defesa do PSG na primeira parte para os golos de Luis Díaz revelaram-se fatais na quarta ronda da fase liga da Champions. Na noite desta terça-feira, em Paris, o campeão europeu em título perdeu 2-1, com Vitinha e Nuno Mendes entre os titulares. Do banco saíram Gonçalo Ramos e João Neves aos 66 minutos.

Nos alemães, Raphaël Guerreiro não foi aposta de Kompany, permanecendo no banco de suplentes.

Recorde a história deste duelo.

O marcador foi inaugurado ao quarto minuto, quando a defesa da casa foi incapaz de travar uma rápida transição pelo meio, com Gnabry a apostar na profundidade de Olise, que rematou para defesa de Chevalier. Na insistência, Díaz gelou o Parque dos Príncipes.

Na resposta, aos 22 minutos, Barcola cruzou à direita, encontrando Ruiz ao segundo poste. Por sua vez, o médio espanhol apontou ao meio, onde Dembélé desviou para golo com o peito. Todavia, em fora de jogo. Na sequência desta jogada, o Bola de Ouro deixou a partida com queixas, rumando diretamente ao balneário.

Pouco depois, Luis Díaz roubou o esférico ao defesa Marquinhos, capitão do PSG, e bisou. Estavam decorridos 32 minutos quando o ex-FC Porto atingiu o terceiro golo na Liga dos Campeões, o 11.º pelo Bayern Munique nesta época.

Antes do intervalo, aos 45+7m, Díaz aplicou uma entrada muito dura sobre Hakimi, obrigando o lateral marroquino a sair lesionado. Por isso, o colombiano viu o cartão vermelho direto.

Para o segundo tempo, Kompany abdicou de atacar, retirando Gnabry – motor das transições – e apostando no jovem médio Bischof, de 20 anos. Nesta senda, os bávaros não criaram perigo, limitando-se a jogar com o relógio.

Apesar da insistência de Vitinha, foi da parceria entre Lee e João Neves que surgiu o 2-1, aos 74 minutos. O sul-coreano fletiu para a direita e antecipou cruzamento, com o esférico a sobrevoar a área e a encontrar o desvio certeiro de Neves. O português estreou-se a marcar nesta edição da Champions, conseguindo o quarto golo na temporada.

Até final, Lee e João Neves ameaçaram o empate, mas Neuer – e a sorte germânica – impediu um desfecho diferente. A entrada do português mudou por completo o caudal ofensivo do PSG.

Assim, o Bayern Munique junta-se ao Arsenal na liderança da Champions, com 12 pontos, três de vantagem sobre PSG (3.º), Inter, Real Madrid e Liverpool. Na quinta jornada, a 26 de novembro, os bávaros visitam o Arsenal, enquanto o PSG recebe o Tottenham (7.º).

Antes de nova pausa para seleções, o PSG – líder em França – recebe o Lyon de Paulo Fonseca (6.º), no domingo (19h45). Já o Bayern Munique – líder na Alemanha – visita o U. Berlim de Diogo Leite (10.º), no sábado (14h30).