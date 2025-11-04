Champions: Díaz aproveita brindes do PSG e deixa Bayern na liderança
Ex-FC Porto decisivo em Paris, ainda que expulso antes do intervalo. Alma enorme de João Neves insuficiente para salvar campeões europeus
Ex-FC Porto decisivo em Paris, ainda que expulso antes do intervalo. Alma enorme de João Neves insuficiente para salvar campeões europeus
As ofertas da defesa do PSG na primeira parte para os golos de Luis Díaz revelaram-se fatais na quarta ronda da fase liga da Champions. Na noite desta terça-feira, em Paris, o campeão europeu em título perdeu 2-1, com Vitinha e Nuno Mendes entre os titulares. Do banco saíram Gonçalo Ramos e João Neves aos 66 minutos.
Nos alemães, Raphaël Guerreiro não foi aposta de Kompany, permanecendo no banco de suplentes.
Recorde a história deste duelo.
O marcador foi inaugurado ao quarto minuto, quando a defesa da casa foi incapaz de travar uma rápida transição pelo meio, com Gnabry a apostar na profundidade de Olise, que rematou para defesa de Chevalier. Na insistência, Díaz gelou o Parque dos Príncipes.
Na resposta, aos 22 minutos, Barcola cruzou à direita, encontrando Ruiz ao segundo poste. Por sua vez, o médio espanhol apontou ao meio, onde Dembélé desviou para golo com o peito. Todavia, em fora de jogo. Na sequência desta jogada, o Bola de Ouro deixou a partida com queixas, rumando diretamente ao balneário.
Pouco depois, Luis Díaz roubou o esférico ao defesa Marquinhos, capitão do PSG, e bisou. Estavam decorridos 32 minutos quando o ex-FC Porto atingiu o terceiro golo na Liga dos Campeões, o 11.º pelo Bayern Munique nesta época.
Antes do intervalo, aos 45+7m, Díaz aplicou uma entrada muito dura sobre Hakimi, obrigando o lateral marroquino a sair lesionado. Por isso, o colombiano viu o cartão vermelho direto.
Para o segundo tempo, Kompany abdicou de atacar, retirando Gnabry – motor das transições – e apostando no jovem médio Bischof, de 20 anos. Nesta senda, os bávaros não criaram perigo, limitando-se a jogar com o relógio.
Apesar da insistência de Vitinha, foi da parceria entre Lee e João Neves que surgiu o 2-1, aos 74 minutos. O sul-coreano fletiu para a direita e antecipou cruzamento, com o esférico a sobrevoar a área e a encontrar o desvio certeiro de Neves. O português estreou-se a marcar nesta edição da Champions, conseguindo o quarto golo na temporada.
Até final, Lee e João Neves ameaçaram o empate, mas Neuer – e a sorte germânica – impediu um desfecho diferente. A entrada do português mudou por completo o caudal ofensivo do PSG.
Assim, o Bayern Munique junta-se ao Arsenal na liderança da Champions, com 12 pontos, três de vantagem sobre PSG (3.º), Inter, Real Madrid e Liverpool. Na quinta jornada, a 26 de novembro, os bávaros visitam o Arsenal, enquanto o PSG recebe o Tottenham (7.º).
Antes de nova pausa para seleções, o PSG – líder em França – recebe o Lyon de Paulo Fonseca (6.º), no domingo (19h45). Já o Bayern Munique – líder na Alemanha – visita o U. Berlim de Diogo Leite (10.º), no sábado (14h30).