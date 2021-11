Robert Lewandowski marcou esta terça-feira um hat-trick frente ao Benfica, naquele que foi o seu jogo 100 na Liga dos Campeões.

Esta foi a quarta vez que o avançado polaco do Bayern Munique marcou três golos num encontro só na prova, somando agora 81 golos marcados na Champions.

No total, Lewandowski já marcou por sete vezes ao Benfica nas provas europeias, passando os encarnados a ser a maior vítima do jogador do Bayern.

⌚️84' BAY 5-2 SLB

🇵🇱Robert Lewandowski faz o 4.º hat-trick na ⭐️Champions e o 🦅Benfica passa a ser a sua maior vítima nas provas europeias com 7 golos apontados. pic.twitter.com/fkAgvxC1UD — playmakerstats (@playmaker_PT) November 2, 2021

No final do encontro, o avançado falou sobre o hat-trick. «Nos primeiros 20 minutos, mal toquei na bola. Não é fácil como avançado manter a paciência. Depois do primeiro golo, as coisas ficaram um pouco mais fáceis», afirmou, revelando: «O meu golo favorito hoje foi o segundo.»

«Não acertei bem no penálti, foi um erro meu. Vi exatamente para onde o guarda-redes estava a saltar e ainda chutei para o canto errado. Felizmente, ainda marcámos mais alguns golos e conquistamos mais três pontos. Outra vitória clara», acrescentou.