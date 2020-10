O Bayern de Munique salvaguardou, junto do Benfica, uma opção de compra do passe de Tiago Dantas, por 7,5 milhões de euros.

Na segunda-feira, ao noticiar o acordo para o empréstimo do jovem médio, o Maisfutebol citou fonte oficial do Benfica a indicar de que não estava contemplada uma opção de compra. No entanto, foi possível apurar entretanto que essa cláusula está mesmo presente no contrato celebrado entre as duas partes.

As negociações foram longas, e concluídas apenas no dia do fecho do mercado na Alemanha, mas ficou definido que o Bayern de Munique pode ficar com Tiago Dantas no final da época 2020/21, em troca de 7,5 milhões de euros. O Benfica pode, posteriormente, receber mais pelo jovem médio, na medida em que salvaguardou uma percentagem de eventuais mais-valias de uma futura venda pelo emblema alemão.

Ligado ao Benfica desde os quatro anos de idade (2004), Tiago Dantas sai agora pela primeira vez. Pretendido pelo técnico do Bayern, Hans Flick, o internacional português sub-20 vai treinar regularmente com a equipa principal. Já o fez esta quarta-feira, de resto, o dia de estreia.