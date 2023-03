Thomas Tuchel voltou nesta sexta-feira a mostrar o desejo de «roubar» Anthony Barry ao Chelsea, levando-o para o Bayern Munique.

«Queremos trazê-lo. Estamos a lutar por isso e estamos confiantes de que vamos conseguir, porque é um forte desejo meu», disse na antevisão ao jogo com o Borussia Dortmund, que vai marcar a estreia de Tuchel no Bayern.

Recorde-se que já na apresentação o treinador germânico tinha admitido o desejo de contratar Barry.

De acordo com a imprensa britânica, o técnico inglês, que é adjunto de Roberto Martínez na seleção portuguesa, até pediu para ser afastado do centro de treinos do Chelsea enquanto decorrem as negociações entre os clubes.

Roberto Martínez também foi questionado sobre o tema em conferência de imprensa após a vitória sobre o Luxemburgo e garantiu que a mudança de clube do treinador não terá influência no cargo que desempenha na Federação Portuguesa de Futebol.