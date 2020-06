Bebeto esteve esta sexta-feira à conversa com o Maisfutebol, a propósito dos 20 anos do nosso jornal. O antigo avançado, um nome mítico da história do futebol, avançado campeão do mundo com o Brasil em 1994, confessou que consulta muitas vezes estas páginas.

«Quero dar os parabéns toda a gente aí pelo excelente trabalho. Vinte anos, não é? Que venham muitos e muitos anos mais. A imprensa é muito importante na nossa vida. Estou sempre a entrar no Maisfutebol para acompanhar a carreira do Mattheus, estou sempre à procura de mais informações. O trabalho que vocês fazem é diferente», referiu Bebeto.

O antigo avançado lembrou, de resto, que em junho de 2000, quando o Maisfutebol nasceu, estava no Japão, a jogar no Kashima, numa aventura que durou pouco e que não foi muito feliz. «Desejo toda a felicidade do mundo para o Maisfutebol, que venham muito e muitos anos mais e que continuem a passar a mensagem muito bem, como têm feito.»