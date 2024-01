O Bayern Munique vai homenagear Franz Beckenbauer no jogo desta sexta-feira com o Hoffenheim, o primeiro dos bávaros desde a morte do Kaiser a 9 de janeiro.

Além do habitual minuto de silêncio, que será de resto cumprido nesta jornada em todos os jogos da Alemanha, os jogadores das duas equipas vão entrar em campo com fumos negros, mas o tributo a uma das lendas maiores da história do país não ficará por aqui.

Os jogadores do Bayern Munique vão subir ao relvado com casacos de fato de treino com o número 5 de Beckenbauer e com casacos de fato de treino da era em que o ex-futebolista jogava. Durante o aquecimento, informou o clube da Baviera, vai escutar-se na Allianz Arena a música «Gute Freunde» (bons amigos): o tema voltará a ser escutado, caso suceda, a cada golo do Bayern.

As camisolas de jogo terão nelas a mensagem «Danke Franz» (Obrigado, Franz) e serão leiloadas, com as receitas a reverterem para a Fundação Franz Beckenbauer.

Nos ecrãs gigantes serão exibidas imagens do ex-jogador, treinador e dirigente e a parte exterior do estádio continuará a estar iluminada com as palavras «Danke Franz».