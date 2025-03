No regresso da Guarda – onde o Beira-Mar conquistou uma preciosa vitória para a manutenção no Campeonato de Portugal (0-1) – o regresso a Aveiro ficou marcado por um momento insólito.

Depois da breve paragem numa estação de serviço, a comitiva arrancou sem David Santos, titular na lateral esquerda do Beira-Mar. O defesa de 31 anos – ex-Vit. Setúbal e Sp. Covilhã – foi recebido em festa no regresso ao autocarro.

A duas jornadas do término da primeira fase do Campeonato de Portugal, o Beira-Mar ocupa a 5.ª posição da Série B, com 35 pontos, quatro de vantagem para o Guarda FC (10.º), o primeiro clube em lugar de despromoção.

Em zona proibida estão os já despromovidos Régua, Marítimo B e Coimbrões, além de Gondomar e Guarda FC.