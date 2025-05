Os sócios do Beira-Mar aprovaram na noite de sexta-feira, por larga maioria, a constituição de uma Sociedade Desportiva por Quotas (SDQ) para a gestão do futebol sénior masculino.

A proposta da direção liderada por Nuno Quintaneiro Martins, que surgiu na sequência de um pré-acordo com Breno Dias da Silva – gestor brasileiro com experiência em processos de expansão internacional – foi aprovada em Assembleia Geral extraordinária.

Antes da votação, Nuno Quintaneiro Martins alertou para a situação financeira difícil, com passivo de 1,5 milhões de euros, correndo o risco de cair em «pedidos de insolvência».

Os sócios aprovaram a proposta com a obrigação de o clube receber a garantia bancária de 100 mil euros, renovável anualmente, além da cláusula de salvaguarda que determina que o investidor fica responsável pela liquidação do passivo da sociedade desportiva, se falhar alguns dos compromissos estabelecidos e a sua quota reverter para o clube.

Ademais, Breno Dias Silva compromete-se a investir 10 milhões de euros no Beira-Mar no espaço de 10 anos, ficando responsável pela liquidação do montante do passivo do clube, até ao limite de 1,5 milhões.

A SQD vai contar com capital social de meio milhão, dos quais 90 por cento (450 mil euros) vão ser investidos pelo gestor brasileiro, ficando os restantes 10 por cento (50 mil euros) nas mãos do clube, que atualmente disputa o Campeonato de Portugal, o quarto escalão.

A proposta prevê que, numa fase posterior, a SDQ possa ser convertida numa SAD, estando ainda prevista a futura entrada de outros investidores, mediante autorização e com salvaguarda dos interesses históricos, identitários e sociais do Beira-Mar.

A Sport Clube Beira-Mar Futebol, SDQ, vai assegurar a inscrição e a participação das equipas seniores A e B/sub-23 nas competições oficiais de futebol de 2025/26, ficando responsável pela inscrição e participação das equipas dos escalões de formação, até aos sub-19 (juniores).

Esta SDQ surge após a SAD que entrou em insolvência em 2015, atirando o histórico emblema aveirense para os distritais. O Beira-Mar conta 27 presenças na Liga, a última em 2012/13. No palmarés conta com a conquista da Taça de Portugal, em 1999.