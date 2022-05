Um ano depois, o Beira-Mar está de regresso aos campeonatos nacionais.

Esta tarde, o histórico aveirense venceu na receção ao Paivense, por 2-0, e garantiu o título da divisão de elite da Associação de Futebol de Aveiro.

No Estádio de Aveiro, Maurício, aos 40 minutos, e Rafa, aos 68, fizeram os dois golos do encontro que confirmou o título do emblema histórico a quatro jornadas do fim.

Após a partida, a festa no centro da cidade foi «rija» e os jogadores desfilaram na Ria de Aveiro perante os adeptos, com fogo de artifício no céu.

Refira-se que o Beira-Mar havia descido do Campeonato de Portugal há um ano, escalão ao qual está agora de regresso.

A festa do Beira-Mar: