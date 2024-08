Rui Sampaio colocou este domingo um ponto final na carreira de jogador, perante os adeptos do Beira-Mar, no Estádio Mário Duarte.

Ao lado da família, o capitão dos aurinegros deixou uma mensagem de despedida aos adeptos e através das redes sociais recebeu o melhor presente de todos, uma carta da sua filha.

No texto, Carlota recorda o percurso do pai, em clubes como o Desp. Chaves, o Arouca, o Red Star (França) e o Cagliari (Itália). Ainda assim, foi ao serviço do Beira-Mar que mais anos esteve no ativo, sendo que no total foram 11 temporadas.

Além disso, Carlota diz ter muito orgulho no pai e garante que os adeptos da formação aurinegra também sentem o mesmo, de tal forma que o consideram «um símbolo do Sport Clube Beira-Mar».

Veja aqui a carta escrita pela filha de Rui Sampaio: