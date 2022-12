O histórico Estádio Dr. Flávio dos Santos, no centro da cidade de Beja, vai ganhar «nova vida», através de um projeto desenvolvido em parceria pela câmara municipal e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo adiantou o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio (PS), à agência Lusa, vai ser desenvolvido, no próximo ano, «um projeto de execução» para o equipamento, para que este possa «ser devolvido ao usufruto público, concretamente à prática desportiva».

O autarca acrescentou que caberá à FPF financiar a obra, pelo que o requalificado recinto «será dedicado, sobretudo, à prática do futebol».

«Poderá ser uma academia de treino para as seleções distritais [de Beja] ou ser utilizado por equipas do concelho e para a prática livre do desporto, sempre que não esteja a ser utilizado pela Associação de Futebol de Beja (AFBeja)», disse.

Para tal, o projeto a delinear, que terá de ser entregue à FPF até final do primeiro semestre de 2023, poderá contar, «eventualmente, com um campo de futebol de 11, alguns campos de futebol de nove, de sete e de cinco e, talvez, um campo de futebol de praia».

Apesar das pretensões do município e da FPF, o presidente da Câmara de Beja reconheceu, «com muita objetividade», que, em 2023, ainda «não haverá condições para haver obra».

Com 91 anos de história, o Estádio Dr. Flávio dos Santos é um dos símbolos do futebol no distrito de Beja. A construção do recinto desportivo arrancou em 1926, pela mão do extinto clube Luso Sporting Clube, de Beja, tendo sendo inaugurado a 1 de fevereiro de 1931, então sob o nome de Estádio Condessa D’Avillez.

O recinto acabou por ser totalmente reconstruído na década de 50 do século XX, surgindo, a 17 de abril de 1953, o Estádio Municipal de Beja Eng. José Frederico Ulrich, então ministro das Obras Públicas e Comunicações.

Mais tarde, após o 25 de Abril de 1974, o estádio foi rebatizado pelo município como Estádio Municipal Dr. Flávio dos Santos.