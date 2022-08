O Belenenses recebeu e venceu a Académica por 2-0, em jogo a contar para a jornada inaugural da Série B da Liga 3.

Pedro Martelo, internacional jovem por Portugal e autor do golo que deu à equipa das quinas o título europeu sub-19 em 2018, apontou os dois golos dos lisboetas, aos 17 e aos 58 minutos.

A Académica jogou desde a reta final da primeira parte reduzida a dez, por expulsão do guarda-redes Hidalgo aos 44 minutos.

O Restelo teve 3.205 adeptos a assistir ao duelo entre dois históricos do futebol português.

Também neste sábado (e na Série B), o Sporting B perdeu em Alcochete por 3-2 com o recém-promovido Moncarapachense. Os leões ainda estiveram a vencer por 2-0, com golos de Vando Félix (7 e 41 minutos), mas os algarvios viraram com golos de Juan San Martín (43m), avançado que passou pela formação do Benfica, Ricardo isabelinha (51m) e Josemar Agostinho, aos 75 minutos.

OUTROS RESULTADOS DO DIA NA LIGA 3:

Série A

Sp. Braga B-Varzim, 1-1

Felgueiras-Sanjoanense, 1-1

Fafe-S. João Ver, 1-1

Anadia-Montalegre, 4-2