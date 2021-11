A Federação Portuguesa de Futebol adiou o Belenenses-Marítimo da Liga Revelação.

Isso mesmo foi noticiado pela entidade que tutela o futebol português no site oficial. O encontro estava agendado para a manhã deste domingo.

«O adiamento do jogo da Liga Revelação foi decidido ao abrigo do princípio de precaução em casos que possam colocar em causa a saúde pública e no melhor interesse da competição», diz a FPF.

A Federação acrescenta que os dois clubes foram notificados neste sábado à noite.

Refira-se que o Belenenses-Benfica, da Liga, acabou aos 48 minutos por falta de jogadores do lado dos azuis. O Belenenses começou o encontro com nove jogadores devido a um surto de covid-19. O Benfica venceu por 7-0.