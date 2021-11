O Belenenses, que disputa atualmente o Campeonato de Portugal, considera que a conduta do Belenenses SAD causa «danos irreparáveis» ao clube do Restelo, apelando uma vez mais ao fim da associação entre as duas organizações.



A direção do clube lamenta que «o seu emblema e o seu nome estejam a ser conotados com um dos mais tristes episódios de que há memória no futebol português». «[O Belenenses] Há muito que não quer estar ligado aos comportamentos, às opções estratégicas, às práticas empresariais, à ausência de cultura desportiva, às opiniões públicas e a tudo o que anima e move os donos e gestores da B-SAD», sublinham.

O clube presidido por Patrick Morais de Carvalho diz que «a confundibilidade promovida pela B-SAD e pela Liga Portugal, com a conivência ativa de alguns órgãos de comunicação social, provoca sérios danos à reputação secular d’Os Belenenses, conquistada com o esforço e suor de milhares de atletas e adeptos».

O Belenenses espera que «este vergonhoso acontecimento traga, finalmente, à consciência de todos aqueles que, seja por lapso ou com intenção, identificam a B-SAD com Os Belenenses de que essa associação não é verdadeira, não é correta e ofende quotidianamente Os Belenenses, atletas, funcionários, sócios, adeptos e a verdade do desporto».