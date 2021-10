A direção do Clube de Futebol Os Belenenses revelou este sábado que o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa absolveu os Azuis do Restelo em processo intentado pela B-SAD.



Entre diversos pontos, o tribunal reconheceu apenas que «a autora foi constituída pela personalização jurídica da equipa de futebol do réu».



De resto, garante o Clube de Futebol Os Belenenses, a «B SAD em 2018 intentou uma acção em que apresentava diversos pedidos que procuravam ligar perpetuamente o Clube à B SAD, impedindo o Clube para todo o sempre de chegar às competições profissionais, impedindo o Clube de constituir nova SAD ou SDUQ e de seguir o seu caminho desde a última divisão distrital até à I Divisão Nacional, baseado no mérito desportivo.»



Em comunicado, o clube do Restelo resume desta forma a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa:



«1. Reconhece que o Clube já não é accionista da B SAD, porque a venda da participação social que detinha foi válida.



2. Afirma que o nexo identitário entre a B SAD e o Clube já se quebrou definitivamente.

3. Decide que o Clube já não é o clube fundador da B SAD.

4. Decide que a B SAD já não é a sociedade desportiva de futebol do Clube.

5. Decide que o Clube não está condenado a apenas participar nas competições desportivas de futebol profissional através da B SAD.

6. Decide que nada impede o Clube de constituir uma nova sociedade desportiva para competir no futebol profissional, assim consiga o mérito desportivo para lá chegar.»