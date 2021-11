O Belenenses pediu a repetição do jogo com o Benfica, que foi interrompido no início da segunda parte, no momento em que a equipa ficou reduzida a seis elementos. Nessa altura, os encarnados venciam por 7-0.



Os jogadores do Belenenses decidiram recorrer às redes sociais para, em uníssono, exigir a repetição do encontro.



«Os olhos estão postos em nós. Cabe-nos a todos, futebol profissional, dar a única resposta que pode repor a verdade desportiva e a integridade da competição: repetir o jogo», pode ler-se nas publicações, todas com a mesma imagem e a mesma descrição.